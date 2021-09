Belivaldo começa a puxar o tapete de Fábio Mitidieri

“Na política todos os amigos são falsos, e os inimigos verdadeiros”, disse Napoleão Bonaparte, imperador Francês. E, apesar de já passado mais de 200 anos da frase supostamente pronunciada pelo militar das revoluções francesas, em Sergipe a frase se torna muito atual.

No pequeno e grandioso estado, estava dado como certo que Mitidieri (PSD) seria o candidato da base governista. Fábio já saia em campanha em todas as regiões e foi um dos principais articuladores no crescimento dessa base nos últimos meses; afinal, ele seria o candidato a governador. Foi, inclusive, o principal incentivador da ida do ex-deputado federal André Moura (PSC) para o bloco. No entanto, como na política os amigos são falsos, Belivaldo mostra sinais claros de que está apunhalando o colega de partido, empurrando goela abaixo Edvaldo Nogueira (PDT) para ser seu sucessor, como pode ser notado de forma explícita em entrevistas recentes de Chagas. E, para fortalecer a tese, pessoas ligadas a Mitidieri acusam BC de ter sido articulador da última pesquisa publicada, que traz Edvaldo como líder, numa tentativa de incentivar (sem sujar as mãos) a base a apoiar o prefeito de Aracaju.

O principal motivo seria que, com Edvaldo sendo eleito Governador, Belivaldo mantém seu grupo no Estado e ainda herda a Prefeitura de Aracaju, através de sua aliada, que o próprio indicou para vice do pedetista nas últimas eleições municipais, Katarina Feitoza (PSD).

Uma estratégia habilidosa para os políticos, mas dissimulada para a população que pode não aceitar bem uma traição desse nível.

Será que levar as estratégias de Maquiavél ao pé da letra num mundo atual com informações tão acessíveis para toda a população, através da internet, vale o risco? Só o tempo dirá. Aguardemos os próximos capítulos.

FONTE: Realce