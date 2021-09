Ex-prefeito e vereador de Riachão do Dantas tem mandato cassado

O ex-prefeito e atual vereador de Riachão do Dantas Ivan Macedo teve seu mandato cassado. Ele foi condenado por improbidade administrativa, por não ter feito o repasse de 60% da contribuição sindical compulsória devida ao Síntese, quando estava exercendo o mandato de prefeito entre os anos de 2010 e 2011.

Diante disso, além da perda do mandato, decorrente da perda dos direitos políticos por três anos, ele também está impedido de exercer qualquer função pública, além de ter que pagar uma multa no valor de três vezes a última remuneração recebida pela prefeita de Riachão do Dantas e as custas processuais. O valor da multa civil será destinada ao Município de Riachão do Dantas.

Com a cassação, quem assumirá o lugar do ex-prefeito na Câmara Municipal de Vereadores de Riachão do Dantas será a suplente Ana Forras (PSD), aliada da prefeita Simone Andrade. Contudo, sua posse ocorrerá apenas quando a mencionada Casa de Leis for notificada pela Justiça.

O que diz Ivan

Ao radialista Cleo Menezes, o ex-prefeito Ivan Macedo informou ter conhecimento do processo, mas que não conhecia o teor da última sentença. “Não tenho informação que meu mandato foi cassado, sei do processo e que através desse processo tive os direitos políticos suspenso por três anos. Amanhã, meus advogados ficarão de me dar uma definição, mas até o momento nem eu e nem a Câmara de Vereadores foi notificada. Mas repito, saiu uma decisão decorrente do processo citado acima”, declarou.