Sergipe recebe últimas vacinas contra a Covid-19 para a primeira dose em adultos

Sergipe recebeu no início da tarde desta quarta-feira (15), 11,7 mil doses do imunizante da Pfizer. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), esta seria a última remessa de vacinas contra a Covid-19 destinada a aplicação da primeira dose da população adulta, mas o estado espera receber mais 43 mil para alcançar meta de 100%.

“Quem tem vacina a gente orienta a meta de percorrer quem tem 18 anos ou mais porque muitos já estão fazendo a vacinação dos adolescentes. Nós não recebemos do Ministério da Saúde doses para reforço e adolescentes de 12 a 17 anos. A gente pactuou com os municípios que, para que a vacina não ficasse parada, se iniciasse a vacinação dos adolescentes, considerando, principalmente, a possibilidade da circulação da variante Delta e que não atingisse uma grande população sem nenhum tipo de imunização. Por isso, iniciamos com os adolescentes com comorbidades porque têm um risco maior”, explicou.