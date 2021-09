Tremor de terra é registrado no município de Gararu

Um tremor de terra, de magnitude 1.5, foi registrado no município de Gararu, às 16h55 desta quarta-feira (15) pelas estações sismográficas do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Segundo o LabSis, não há informações de moradores da região que tenham escutado ou sentido o abalo.

O último tremor de terra registrado no estado ocorreu no dia 1º, em Canhoba, e foi sentido por moradores da região, de Amparo de São Francisco, e dos municípios alagoanos de São Brás e Porto Real do Colégio.