Vulcão capaz de gerar tsunami no litoral do Brasil entra em alerta amarelo

Um vulcão localizado na ilha La Palma, na costa do continente africano, pode provocar um tsunami capaz de atingir todas as Américas, com o Norte e Nordesde do Brasil regiões de maior impacto. A informação de alerta amarelo foi dada pelo portal MetSul Meteorologia.

O Plano Especial de Proteção Civil e Atenção às Emergências de Risco Vulcânico das Ilhas Canárias (Pevolca) elevou o nível de alerta de verde para amarelo. Quando acionado, a população deve se prevenir e ficar atenta as mudanças. Além disso, a atividade vulcânica e sísmica passa a ser monitorada intensamente.

O vulcão batizado de Cumbre Vieja, está adormecido há décadas e começou a dar sinais de atividade moderada nos últimos dias. O Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias, Involcán, descreveu o movimento como “uma mudança significativa” no vulcão, ligada ao fenômeno conhecido como intrusão magmática, um processo que ocorre dentro da crosta terrestre em que o magma se aproxima da superfície.

Segundo a meteorologia, somente em caso de grande erupção, um tsunami afetaria todas as áreas costeiras banhadas pelo Oceano Atlântico, o que inclui todo o litoral do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá. Por isso, pesquisadores estão sempre alerta no vulcão de Las Palmas.

“Toda a população costeira deve ser conscientizada, em especial do Norte e Nordeste do Brasil, pois seriam os principais afetados, e assim evitaríamos danos pessoais. Estudos mais recentes dizem que as chances de ocorrência são remotas e longínquas, no entanto, o estabelecimento de sistemas de alarme que possibilitam a evacuação de áreas é justificável quando se trata de vidas humanas”, explicou o geólogo Mauro Gustavo Reese Filho ao MetSul.

Um pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Universidade Federal do Ceará), Carlos Teixeira, disse ao UOL que o vulcão pode vir a ter uma erupção e que a possibilidade de Tsunami é mínima,”mas é uma possibilidade”.

Carlos Teixeira diz afirmou que não é preciso se preocupar no momento. “Se essa possibilidade de erupção ocorrer, não significa que vai ser explosiva; se for, não quer dizer que vai chegar aqui com ondas de oito, dez metros; pode chegar aqui bem menor”, explica.

El Gobierno activa el #PEVOLCA en la zona de Cumbre Vieja #LAPALMA para el seguimiento de la actividad sísmica Más información ⬇️https://t.co/8jgi7awR4s pic.twitter.com/EBQOdrEKDz — 1-1-2 Canarias (@112canarias) September 13, 2021

Segundo o site Metsul, a região de La Palma enfrenta um aumento relevante nos movimentos sísmicos desde sábado, “Sua intensidade aumentou com abalos que tiveram magnitude superior a 3. A profundidade dos epicentros também diminuiu, em média, de 30 para 12 quilômetros. Só ontem foram mais de 100 tremores e um teve profundidade de apenas 4 quilômetros”, informa.

Fonte: IG