Especialista afirma que a possibilidade de um tsunami ocorrer é extremamente baixa

Após a repercussão da notícia de que um tsunami pode atingir o litoral brasileiro, fruto de uma possível erupção vulcânica na costa africana, o coordenador do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN), Dr. Anderson Nascimento, gravou um vídeo para tranquilizar à população.

Segundo o coordenador, é possível que o tsunami aconteça, mas para atingir o Brasil, é preciso que haja uma atividade vulcânica excepcional, capaz de destruir metade da ilha em que o vulcão está situado e ainda provocar um grande deslizamento de terra em direção ao mar.

“A questão da mudança de atividade está sendo monitorada e está sendo considerada como normal. A atividade vulcânica, nessa Ilha, é normal. Os vulcões nessas ilhas estão ativos e as erupções geralmente são precedidas de uma atividade sísmica. Não se sabe se esse aumento da atividade sísmica indica uma nova erupção. Pode ser que tudo volte ao que estava antes, mas a atividade sísmica por si só nessa região é absolutamente normal. Então a probabilidade de um tsunami ocorrer é extremamente baixa. Por isso que a preocupação tem sido muito pequena nessa região e em todo o Atlântico”, explicou.

Outro órgão que também buscou tranquilizar a população foi a Defesa Civil de Aracaju. Em nota, ela afirmou que não há possibilidade da ocorrência de tsunami na costa nordestina, que o vulcão não apresenta risco de erupção iminente e que a possibilidade do mesmo mudar para uma categoria de risco ainda maior é remota.

Entenda: Vulcão capaz de gerar tsunami no Brasil entra em alerta amarelo