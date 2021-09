Hospital de Amor realizará uma ação de esclarecimento em Lagarto

No próximo dia 21 de setembro, será realizada em Lagarto uma ação de esclarecimento sobre a avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área de implantação do Hospital de Amor no povoado Urubutinga.

A ação, promovida pelo Hospital de Amor e o Raiz, ocorre após a obra ser retomada de um embargo determinado pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que cobrava dos dirigentes da obra a licença arqueológica.

Vale lembrar que, quando as obras foram embargadas, muitos cidadãos criticaram a medida por desconhecer a importância de um levantamento arqueológico. Alguns até chegaram a afirmar que isso não era necessário, enquanto outros culparam a politicagem tão presente no município.

Contudo, a licença arqueológica deve ser concedida em breve, uma vez que os estudos arqueológicos na área do hospital foram iniciados em comum acordo com o Iphan. Já o evento será realizado na Câmara Municipal de Vereadores e contará com uma palestra da especialista em antropologia brasileira, Heloísa Santana. Tudo poderá ser acompanhado pela internet.

Por fim, a reportagem do Portal Lagartense foi informada que a construção da pista de pouso deve iniciar nos próximos dias e que a previsão oficial para que a unidade central do Hospital de Amor de Lagarto entre em atividade continua fixada em junho de 2022.