Prefeitura realiza mais uma ação contra o aedes aegypti

O Centro de Controle de Zoonoses e Endemias, realizou mais uma ação Cata-treco no Bairro Cidade Nova. A ação teve como objetivo o recolhimento de entulhos e materiais descartados pela população.

A ação contou com a participação dos agentes de limpeza pública e o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Os Agentes de Combate às Endemias conduziram a ação identificando e descartando os criadouros do aedes aegypti e orientando a população sobre as medidas preventivas de enfrentamento à doença.

Fonte: Prefeitura Municipal de Lagarto