Prefeitura realiza mais uma ação do Programa Municipal de Castração

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou mais uma ação do Programa Municipal de Castração no Centro de Controle de Zoonoses. Dessa vez, diversos gatos (machos) passaram pelo processo.

A curto prazo, a esterilização reprodutiva é uma das ações mais efetivas e utilizadas em cães e gatos afim de controlar o crescente número desses animais e as consequências desse aumento no impacto à saúde pública.

Para a realização do cadastro é necessário comparecer até a unidade, portando cópia de RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de renda (Cópia do cartão do Bolsa Família, número do NIS ou que obtenha renda de até dois salários mínimos).

Fonte: Prefeitura de Lagarto