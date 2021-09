Nesta sexta-feira (17), Sergipe recebeu 21.750 vacinas da Astrazeneca. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O estado tem 65,57% de sua população vacinada com a primeira dose do imunizante e pouco mais de 31,92% com a segunda ou dose única.

Fonte: G1 SE