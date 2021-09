Oportunidade de emprego: InfoEduc abre inscrições para processo seletivo

A empresa de tecnologia educacional InfoEduc está com as inscrições abertas para o processo seletivo 2021.2. O período de inscrição é do dia 17 a 24 de setembro de 2021.

Então você que é da área de Marketing (Assistente de Marketing), Administrativa (Auxiliar Administrativo), Design (Designer Gráfico), Educação (Profissional da educação) ou Programação (Programador Backend e Frontend) a InfoEduc tem uma oportunidade única para sua vida profissional.

A InfoEduc tem como missão revolucionar a educação no Brasil e no mundo usando tecnologia e inovação. Queremos uma educação conectada e inovadora. Por isso, o nosso lema é: “Não espere, faça você mesmo a revolução.”

Como se inscrever?

É muito fácil e rápido. Basta preencher o formulário de inscrição abaixo, anexar o seu currículo e sinalizar a sua área de interesse. O link é esse: https://bit.ly/selecao-infoeduc. Lembrando que este formulário estará acessível somente entre os dias 17 a 24 de setembro. Não percam!