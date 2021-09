HUL promove palestras em alusão ao Dia Mundial da Segurança do Paciente

Comemorado todos os anos desde 2019, o dia 17 de setembro foi estabelecido como o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), que conta com a participação dos hospitais universitários federais da rede Ebserh/MEC, a exemplo do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS).

A campanha deste 2021 está focada no cuidado materno e neonatal seguro. A meta é conscientizar e incentivar a discussão sobre o tema entre profissionais de saúde e usuários, aumentando o engajamento público na segurança dos cuidados de saúde e redução de danos aos pacientes.

Uma das iniciativas do HUL foi a realização de evento na instituição envolvendo palestras ressaltando os temas “Puerpério e gestação no contexto da pandemia: desafios e incertezas”, e “A vacinação como medida de controle e enfretamento da pandemia”. A iniciativa foi do Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde do HUL e do Núcleo de Segurança do Paciente da unidade hospitalar.

Segundo a OMS, a significativa carga de riscos e danos aos quais as mulheres e recém-nascidos estão expostos foi agravada pela interrupção dos serviços essenciais de saúde causada pela pandemia da Covid-19.

Daí a importância e oportunidade da campanha neste ano, que busca informar sobre o direito a um parto seguro e respeitoso, reforçar o tema junto a colaboradores e profissionais de saúde, bem como estimular a sociedade a se mobilizar pela garantia desse direito.

“Os cuidados maternos e neonatais, especialmente aqueles voltados à promoção e prevenção, foram bastante fragilizados no período pandêmico em virtude da suspensão dos serviços essenciais de saúde”, ressalta Ana Libório, chefe do Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde do HUL. “O que elevou de forma exponencial as taxas de morbimortalidade”, complementa. “Iniciativas como essas corroboram com a melhoria dos cuidados ofertados”, diz.

Metas Internacionais de Segurança do Paciente

Para promover melhorias na segurança do paciente por meio de estratégias que abordam aspectos na assistência à saúde, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente, que são:

1 – Identificar corretamente o paciente;

2 – Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde;

3 – Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de

medicamentos;

4 – Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos;

5 – Higienizar as mãos para evitar infecções;

6 – Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão.

O propósito é oferecer um ambiente hospitalar cada vez mais seguro aos pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.