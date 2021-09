Com doses da Pfizer, vacinação dos adolescentes continua em Lagarto

Embora o Ministério da Saúde tenha recomendado a suspensão da vacinação dos adolescentes menores de 18 anos e sem comorbidades contra a covid-19, a Prefeitura de Lagarto informou que a vacinação deste público está mantida e segue normalmente.

De acordo com a gestão municipal, as doses utilizadas na imunização são da Pfizer, a qual – segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não dispõe de evidências que subsidiem ou demandem alterações nas condições aprovadas para a vacina.

“A Prefeitura de Lagarto entende a vacinação como uma medida relevante e prioritária na redução da circulação do vírus”, observou a gestão municipal que garantiu a continuidade do processo de imunização junto com a Secretaria de Estado da Saúde e outros municípios sergipanos.

Cabe destacar que, ao decidir suspender a vacinação, o Ministério da Saúde argumentou que a decisão foi tomada devido ao fato de a maioria dos adolescentes sem comorbidades acometidos pela covid-19 apresentarem evolução benigna da doença.

A pasta ainda chegou a afirmar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda a imunização de crianças e adolescentes com ou sem comorbidades. No entanto, a OMS não se opõe à imunização dos cidadãos menores de 18 anos. Por isso, a mudança de orientação do ministério acabou sendo ignorada pelas autoridades.



Sendo assim, para receber a dose, os adolescentes de 12 a 17 anos precisam necessário apresentar as seguintes documentações: original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência de Lagarto no nome do responsável. Ele deve comparecer ao ponto de vacinação com o responsável, que assinará o termo de assentimento livre e esclarecido (disponibilizado no local de vacinação).