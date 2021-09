Seduc e Aliança Francesa ofertam curso para alunos da rede estadual

Os alunos que estejam matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental ou 1º e 2º anos no Ensino Médio já podem se inscrever no curso de Língua Francesa, ofertado pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e pela Instituição Aliança Francesa de Sergipe. Ao todo, serão disponibilizadas nove vagas para estudantes da rede pública estadual de ensino de Sergipe. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas mediante o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no edital nº 35/2021, e em seguida enviá-la para o e-mail seades.dase@gmail.com, até o dia 22 de setembro.

O objetivo do curso de Língua Francesa é capacitar os estudantes matriculados em escolas estaduais, no aprendizado da língua francesa. As vagas para estudantes da rede pública são ofertadas, excepcionalmente, neste segundo semestre de 2021, no limite de três alunos para cada turma formada pela Aliança Francesa, podendo haver ampliação do total disponível, caso haja formação de turmas adicionais. A Aliança Francesa de Aracaju ficará responsável pela composição das turmas, considerando o horário mais adequado ao aluno e àquela instituição, devendo ficar assegurada a prioridade na frequência às aulas do ensino regular da rede estadual.

Os módulos do curso de Francês terão duração de um semestre letivo, com carga horária de três horas/aula semanais, ministradas em turno contrário aos estudos do ensino regular, mantendo a bolsa de estudos integral do aluno até a sua saída da rede pública estadual, ou reprovação no curso de Francês. Os candidatos selecionados no curso de Língua Francesa receberão o material didático, que será reproduzido pela Seduc, além de terem acesso à plataforma digital da Aliança Francesa, na qual poderão efetuar pesquisas e realizar suas atividades. No decorrer de cada módulo, o aluno será submetido à avaliação escrita e oral.

De acordo com a técnica pedagógica do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades), do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase/Seades), professora Célia Gil, que é responsável pelo acompanhamento dos estudantes, “essa é mais uma oportunidade para que os nossos alunos possam ter acesso ao estudo de uma língua estrangeira. Sabemos que isso faz a diferença na vida profissional de um jovem. E a parceria da Seduc com a Aliança Francesa só vem a contribuir para a formação dos nossos estudantes e para a internacionalização da Educação Estadual”, declarou.

Inscrição

Juntamente com o formulário preenchido, o candidato à vaga deverá enviar ao e-mail fornecido cópias digitalizadas dos documentos de identidade, CPF, além da declaração da unidade de Ensino da Rede Pública Estadual em que está matriculado, enturmado e frequentando; histórico escolar da série anterior, comprovando aprovação (média e frequência).

Poderão se inscrever no processo de seleção os estudantes com idade mínima de 14 anos completos no ato da matrícula, os quais estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental e/ou o 1º ano e/ou o 2º ano do Ensino Médio em 2021 e estejam regularmente matriculados, enturmados, frequentando e/ou participando de aulas no formato online, em unidade de ensino da Rede Pública Estadual.

Caso o número de inscritos ultrapassar as nove vagas disponibilizadas neste semestre (2021/2), o processo de seleção obedecerá aos seguintes critérios de classificação: alunos que estiverem cursando a série, cuja conclusão da Educação Básica possibilitar o maior tempo possível como bolsista; alunos que apresentarem resultado de aprovação escolar no ano anterior, com média geral igual ou superior a 7,0. Caso haja e/ou permaneça o empate entre os candidatos, o critério utilizado será sua data de nascimento, dando prioridade àquele de maior idade.

O resultado da seleção será divulgado no dia 27 de setembro, no site www.seduc.se.gov.br, bem como nas redes sociais e e-mail dos candidatos, das suas respectivas escolas e diretorias de educação de educação (DREs).

Acesse o edital e a ficha de inscrição: https://bit.ly/3AlEsnA.