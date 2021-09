Ibrain pede cessão de prédio para funcionamento de universidade

Foi aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe, a Indicação nº 487/2021, do deputado Ibrain Monteiro (PSC), solicitando ao Governo do Estado que inicie o processo de cessão do imóvel em que funcionava o antigo Colégio Luiz Alves, situado no povoado Colônia Treze, em Lagarto.

Segundo o parlamentar, o objetivo da cessão é para que no prédio possa funcionar a Universidade Aberta do Brasil, beneficiando a população.

O sistema Universidade Aberta do Brasil é um programa articulador entre o Governo Federal e entes federativos, com o propósito de apoiar instituições públicas de ensino superior a oferecerem cursos de nível superior e de pós-graduação por meio do uso da modalidade de educação a distância.