Belivaldo anuncia reforma da rodovia que liga Boquim à Colônia Treze

Durante a solenidade de assinatura da autorização para a reestruturação da rodovia que liga Boquim a Pedrinhas, na última segunda-feira, 20, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, anunciou a reforma da rodovia que liga Boquim ao povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.

“Iremos fazer o trecho Boquim-Treze, em um compromisso com o poço de Boquim e região e, em especial, em um compromisso com Senhora Sant’Ana, que é padroeira de Simão Dias e de Boquim. Não posso faltar com ela de jeito nenhum e nem vou faltar com vocês”, afirmou o governador.

Apesar do anúncio, Belivaldo não deu nenhuma previsão para o início das obras, mas ressaltou que já foi determinada a conclusão do projeto de revitalização junto ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Boquim a Pedrinhas

A reforma da rodovia que liga Boquim a Pedrinhas cobre o trecho que vai do entroncamento da SE-282, em Boquim, ao entroncamento da SE-285, em Pedrinhas, com extensão de 8,5 km. Segundo o Governo do Estado, serão investidos R$ 4.942.734,85 no trecho.

Riachão e Simão Dias

O governador ainda autorizou a execução dos serviços de revestimento primário na SE-287, no trecho que vai do entroncamento da SE-170, no povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas ao entroncamento da SE-361, localizado no povoado Triunfo, em Simão Dias, com extensão total de 46,08 km. O investimento é de R$ 2.387.860,09, com recursos oriundos do Tesouro estadual. A obra faz parte do programa Avança Sergipe, que tem como finalidade a recuperação da economia sergipana.

“É uma ordem de serviço para recuperação dessa rodovia. As rodovias importantes não são apenas as de asfalto, essa é uma rodovia que escoa produção. São 46 km quando de Tanque Novo até o povoado Triunfo, lá em Simão Dias, passando pelo povoado Bomfim, com ligação também com Palmares, Curral dos Bois, chegando a Triunfo. É uma rodovia que é importante e que tem um custo alto para o município dar conta, afinal, aqui, vamos investir R$ 2,4 milhões aproximadamente. Fico feliz porque essa é uma região que conheço e quero bem, é como se tivesse dando um presente e recebendo de presente essa oportunidade de estar aqui anunciando essa obra que, com certeza, é importante para toda região”, afirmou o governador.