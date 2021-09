Encerra hoje Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Merendeiro

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), considerando a dificuldade de alguns candidatos em concluir a inscrição no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Merendeiro Escolar, devido à instabilidade apresentada pelo site nos últimos dias, prorrogou o prazo das inscrições para até às 17h da próxima terça-feira, 21. Essa medida busca garantir a razoabilidade dos processos seletivos e o direito dos candidatos.

Esse processo seletivo é regido pelo edital de número 322021 e faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo Governo de Sergipe para garantir que as escolas estaduais obtenham uma retomada das aulas presenciais com qualidade e segurança. Juntamente a esse, o governo já encerrou as inscrições no PSS para executor de serviços básicos, e inicia nesta segunda-feira, 20, o PSS para vigilante.

Inscrição

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o portal da Seduc: www.seduc.se.gov.br, no qual constam o Edital, a Ficha de Inscrição online e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação. Para o cargo de merendeiro escolar estão sendo ofertadas 517 vagas. Um cadastro reserva também será composto. A remuneração mensal corresponde a um salário mínimo vigente.

Os candidatos ao processo seletivo simplificado deverão ficar atentos ao anexar os documentos, porque estes precisam ser reduzidos de tamanho. No Instagram da Educação Estadual a ser acessado pelo perfil Educação Sergipe há um passo a passo disponível mostrando como se inscrever.

O candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ter a escolaridade mínima, que é o Nível Fundamental completo nos três PSSs; ter sido classificado e aprovado nesse processo seletivo; ser brasileiro ou, se estrangeiro, gozar das prerrogativas legais correspondentes; ter idade mínima de 18 anos na data da contratação; se brasileiro, estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; dentre outras exigências.

Fonte: Infonet