Não há registro arqueológico na área do Hospital de Amor de Lagarto

Durante uma palestra ministrada na Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto, nesta terça-feira, 21, o presidente da Raiz Consultoria Ambiental, Genival Nunes, afirmou que não há nenhum registro arqueológico na área em que está sendo construído o Hospital de Amor de Lagarto, situado no povoado Urubutinga.

“Seguimos todos os trâmites legais, fizemos o levantamento arqueológico e a partir dele fizemos os relatórios. Então nós viemos aqui, por exigência do Iphan, falar de arqueologia, que é falar de quem vivia aqui, muito embora não tenhamos encontrado nenhum registro arqueológico no local em que fizemos a prospecção”, discursou.

Com a fala do presidente da Raiz, empresa contratada para realizar o estudo arqueológico da área, o articulador do HA de Lagarto, José Carvalho de Menezes, informou ao Portal Lagartense que todo o estudo será enviado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que avaliará o trabalho para dai conceder a licença arqueológica para o prosseguimento das obras.

“Esse processo deve ser concluído nos próximos 15 dias”, observou.

Cabe destacar que, no último dia 24 de agosto, o Iphan embargou a construção, pela falta de uma licença arqueológica. O caso ganhou notoriedade e o órgão acabou liberando a continuidade das obras apenas na área já construída, não permitindo a realização de novas terraplanagens até a conclusão do processo de licenciamento arqueológico, que passou a ser obrigatório em 2015.

