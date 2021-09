Filho tenta matar pai e irmão na zona rural de Riachão do Dantas

Por volta das 21h da última segunda-feira, 20, uma tentativa de homicídio foi registrada no povoado Altos, em Riachão do Dantas. Lá, um filho tentou matar seu pai e seu irmão com uma arma de fogo.

De acordo com o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), o autor da tentativa de homicídio foi visto pelos policiais apontando uma espingarda contra seu pai. Com isso, foi dada a ordem para que ele largasse a arma, o que não foi atendido de imediato.

“A guarnição persistiu no pedido para que o mesmo parasse com a ameaça, vindo a lograr êxito. Então o agressor largou o armamento no chão, foi contido e conduzido para a Delegacia Regional de Lagarto”, relatou o 7°BPM.