Conhecido da polícia é preso por tráfico de drogas em Lagarto

Na noite da última segunda-feira, 20, por volta das 21h, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas, no Conjunto João Nogueira, em Lagarto.

De acordo com o 7°BPM, o suspeito, que já era conhecido no meio policial pela prática de delitos, foi abordado no bairro Estação, onde foi flagrado com duas buchinhas de maconha e R$ 29 em espécie, e ainda confessou possuir mais drogas armazenadas em sua residência.

Diante disso, a guarnição se dirigiu até a residência do mesmo, onde foram encontradas 22 buchinhas de maconha escondidas no guarda-roupas do suspeito. ” L. de J.S. informou que, quando menor, já fora apreendido pelos atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo”, destacou o 7°BPM.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.