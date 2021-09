Em reunião com Belivaldo, Ibrain e Valmir Monteiro solicitam melhorias para Lagarto e região

Nesta terça-feira, 21, o deputado estadual Ibrain Monteiro, acompanhado do seu pai e ex-prefeito Valmir Monteiro, ambos do PSC, estiveram reunidos com o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e o secretário de Estado Geral de Governo, Felizola Filho, para solicitar melhorias para Lagarto e a região centro-sul.

“Em conversa totalmente agradável, solicitei que Lagarto continue sendo um canteiro de obras, através de calçamento em várias áreas do município, tanto na zona urbana, como também na zona rural”, disse Ibrain que ainda fez questão de solicitar a revitalização da Rodovia SE-265, que liga Lagarto a Itaporanga D’Ajuda.

“Outro pedido feito, foi que seja dado celeridade na nossa indicação de número 306/2019, que solicita a revitalização da Rodovia SE-265, que liga os municípios de Lagarto a Itaporanga d’Ajuda, com destaque para os trechos que passam pelos povoados Gravatá, Sapé, Brasília, Jenipapo, e Estancinha”, detalhou.

Já nas redes sociais, Ibrain agradeceu ao governador pela cordialidade e reafirmou seu apoio às pautas que beneficiem a população. “Sabemos que existem muitas coisas ainda a serem feitas no nosso Estado, por isso, reafirmamos nosso apoio em contribuir da melhor forma com aquilo que venha ajudar a nossa população”, postou o deputado estadual Ibrain Monteiro.