Caminhão arrasta fiação de poste no centro de Lagarto

Na tarde desta terça-feira, 21, um caminhão acabou arrastando parte de uma fiação instalada em um poste localizado na esquina da Escola Estadual Dr. Evandro Mendes, no centro da cidade de Lagarto.

De acordo com populares, os fios arrastados estavam baixos e, com a passagem do caminhão, alguns estabelecimentos comerciais e prédios residenciais acabaram ficando sem acesso a internet.

Além disso, uma placa da loja Tem de Tudo Magazine acabou caindo. Felizmente, ninguém ficou ferido, já que no momento não havia nenhum cidadão na calçada. Por outro lado, após o ocorrido, técnicos chegaram ao local para recolocar a fiação e corrigir os danos.