Ex-delegado de Lagarto é baleado em Aracaju

Na tarde desta terça-feira, 21, o delegado Marcelo Hercos foi atingido com disparos de arma de fogo. O caso ocorreu em um posto de combustível, localizado na Zona de Expansão de Aracaju.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o delegado estava de folga, mas havia decidido abordar os suspeitos de passar notas falsas no estabelecimento comercial. Houve luta corporal e Marcelo Hercos acabou sendo alvejado.

“O delegado foi socorrido e levado, inicialmente, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do conjunto Augusto Franco. Depois, o delegado foi transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse)”, relatou a SSP/SE. A situação do delegado é estável.

Diante do ocorrido, a Polícia Civil divulgou imagens das câmeras de segurança do local para facilitar a identificação dos envolvidos. Três homens estavam dentro do veículo, que foi encontrado em um shopping situado na Zona de Expansão da capital. Já a investigação será presidida pelo delegado Dernival Eloi, do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Marcelo Hercos já atuou como delegado regional no município de Lagarto. Por aqui, ele comandou as investigações sobre o assassinato do professor Celso Milton de Oliveira, que foi encontrado morto dentro do quarto de sua residência, na manhã do dia 12 maio de 2011.