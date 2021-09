Juquinha do Hospital de Amor é homenageado pela Câmara de Lagarto

Na última terça-feira, 21, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto, através do vereador Sandro do Boeiro, entregou uma Moção de Congratulação a José Carvalho de Menezes, um dos maiores incentivadores da vinda do Hospital de Amor para o município. A entrega da honraria ocorreu após uma sessão de esclarecimento realizada no plenário da casa.

Após o ocorrido, o vereador Sandro do Boeiro comentou que a Moção era uma forma de homenageá-lo por sua “dedicação e contribuição aos serviços relevantes em nossa cidade, como por exemplo, campus da Universidade Federal de Sergipe, Hospital Regional e Hospital de Amor”.

Procurado pelo Portal Lagartense, Juquinha comemorou com muita simplicidade o recebimento da honraria. “Para mim, esse reconhecimento significa que devemos continuar buscando ajudar a coletividade, na perspectiva de desenvolver o município. Vejo mais como uma homenagem ao conjunto da obra e das coisas que vão acontecendo em prol da cidade e do povo”, comentou.