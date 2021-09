PC divulga identidade do autor dos disparos contra o delegado Marcelo Hercos

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) divulgou nesta quarta-feira, 22, a identidade do autor dos disparos feitos contra o delegado Marcelo Hercos, na terça-feira, 21. Ele foi identificado como Wellington de Carvalho Bispo. Dois outros envolvidos na ocorrência foram presos, por policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), no início da manhã de hoje na região da Orla de Atalaia. Eles foram identificados como Manuel Santos Farias Neto e Daniel dos Santos.

Os três homens estavam em um veículo Prisma, de cor branca, de placa PKY-2F42, da cidade de Salvador (BA), que estava no estabelecimento comercial. As imagens das câmeras de segurança do local foram divulgadas na terça-feira para facilitar a identificação dos envolvidos. Durante a noite de ontem, o veículo foi encontrado no fundo do shopping que está em construção na Zona de Expansão.

A Polícia Civil pede que informações que possam levar à localização do autor dos disparos feitos contra o delegado sejam repassados por meio do Disque-Denúncia. O telefone é 181 e o sigilo do denunciante é garantido.