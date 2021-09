Prefeita Hilda Ribeiro fala sobre as eleições de 2022

Nesta semana, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), concedeu uma entrevista ao radialista Alex Henrique, da Rádio Capital do Agreste, em Itabaiana. Na oportunidade, ela falou, pela primeira vez, sobre quem deve apoiar nas eleições gerais de 2022.

Segundo a prefeita, seu grupo político, Bole-Bole, apresentará e apoiará a candidatura de Áurea Ribeiro, sua sogra, para deputada estadual. O apoio a recondução de Gustinho Ribeiro à Brasília-DF por mais quatro anos é natural.

Sobre a disputa pelo comando do Governo de Sergipe, Hilda Ribeiro afirmou – sem citar nomes – que seu grupo poderá apoiar um nome indicado pelo governador Belivaldo Chagas, aliado dos Reis, seus adversários em Lagarto.

“Eu acredito que se for para estarmos ao lado do agrupamento do Governo do Estado, a gente vai estar. Se for para estar, nós não vamos deixar de estar, porque o outro também estará no mesmo palanque. Eu acredito que nós não pensamos assim, nessa política do ódio e do rancor. Cada um faz seu trabalho e eu continuo respeitando o trabalho de cada um”, disse a prefeita.

Cabe destacar que a Família Ribeiro tem certa proximidade com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), que tem liderado pesquisas de intenção de voto para o Governo do Estado e que poderá ser o indicado do governador Belivaldo Chagas para a sucessão estadual pela ala governista.