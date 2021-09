Escolas da DRE 2 entregarão mais de 18 mil kits da merenda escolar

A partir da próxima semana, as escolas estaduais vinculadas à Diretoria Regional de Educação 2 (DRE 2) realizarão a entrega de 18.585 kits da merenda escolar aos seus alunos. De acordo com a gestora da DRE 2, Daniela Silva, a expectativa é que a distribuição seja iniciada até a próxima quarta-feira, 29.

“As escolas vão receber os alimentos na segunda-feira e, por isso, será dado o prazo de um a dois dias para cada a montagem dos kits. A partir daí, cada escola vai comunicar aos alunos pelos canais que já possuem com eles, sobre o dia em que a entrega será realizada, porque haverá um calendário de distribuição para evitar aglomerações”, explicou.

Daniela ainda destacou que será entregue um kit por aluno. “Então se uma só família possuir mais de um filho matriculado, ela vai receber mais de um kit, pois estamos recebendo uma quantidade que nos permite entregar um kit por aluno”, explicou.

Ela também detalhou que serão entregues 6.365 kits da merenda escolar nas escolas estaduais de Lagarto, 4.453 em Simão Dias, 4.084 em Tobias Barreto, 2.186 em Poço Verde e 1.497 em Riachão do Dantas.

“Uma nova distribuição vai depender da pandemia. Se nos próximos 45 dias, as escolas puderem receber mais alunos do que está recebendo atualmente, a merenda será servida nas escolas, mas se as coisas continuarem como estão, provavelmente, haverá uma nova distribuição”, adiantou a gestora da DRE 2.

Composição dos kits da merenda

De acordo com o Governo do Estado, os kits são compostos, em média, por 30kg de alimentos contendo 23 itens como 2kg de proteína, 3kg de arroz, 2kg de feijão, 3pct de macarrão, dois tipos de biscoito (cream craker e Maria), broa de milho, farinha de milho, carne moída, coxa e sobrecoxa de frango, além de cebola, cenoura, pão tipo hot dog , molho de tomate e vinagre. Também compõem os kits néctar de acerola, de maracujá e de uva.

“Para reforçar o kit de merenda e movimentar a economia do pequeno agricultor, o Governo de Sergipe adquiriu itens da Agricultura Familiar, que vão desde o fubá de milho, farinha de mandioca, raízes, frutas e verduras, a exemplo de batata doce, macaxeira e inhame, tangerina, laranja, abóbora, banana e milho”, destacou.