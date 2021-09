Iniciadas as tratativas para a reconstrução da carreira dos professores de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (SINTESE) iniciaram as tratativas visando a reconstrução do plano de carreira do magistério público municipal, que foi congelado na gestão do então prefeito Lila Fraga (DEM), com o aval da Câmara Municipal de Vereadores, em agosto de 2015.

Em entrevista ao Portal Lagartense, o Coordenador Regional do SINTESE, professor Nazon Barreto, explicou como a medida tem prejudicado os professores da Rede Pública Municipal até os dias atuais. “Lila congelou a nossa carreira e os outros prefeitos que vieram deixaram como estava, de modo que o reajuste que era dado era linear, para todo mundo. Então a carreira do professor em Lagarto ficou quebrada.

Na verdade, o nosso plano de carreira estabelece em que o professor nível médio, quando faz uma graduação, ele receba um percentual maior; quem tem pós-graduação, outro; mestrado, doutorado e por ai vai. Isso em Lagarto acabou e nós estamos buscando retomar essa nossa carreira, essa nossa tabela, o que é algo que a gente já vem discutindo”, contou.

De acordo com Nazon, as tratativas junto à Secretaria Municipal de Educação foram iniciadas há três semanas e tiveram prosseguimento no último dia 20, quando ficou acertado junto à Secretaria Municipal de Educação que será formada uma comissão para formular um projeto capaz de reestruturar o Plano de Carreira dos Professores.

“Eles compreenderam a nossa situação e disseram que até segunda-feira, apresentarão os nomes da gestão para essa comissão e nós apresentaremos os nossos. A partir daí, essa comissão vai marcar uma data, para iniciar os trabalhos e discutir sobre quais serão os percentuais que retornarão para a carreira a partir do nível de formação de cada professor. Feito isso, os resultados serão apresentados à prefeita, que precisará encaminhar um novo projeto de lei à Câmara, e a gente torce que isso aconteça até o final do ano, já que neste ano não pode haver reajuste por conta da pandemia”, detalhou.

Para Nazon, tudo tem ocorrido de maneira muito tranquila junto à gestão municipal, o que corrobora com o posicionamento do secretário Municipal de Educação, Magson Almeida, em um texto institucional da Prefeitura de Lagarto. “Iremos analisar, em uma comissão paritária, proposituras e ideias da categoria para que assim possamos debater e iniciar o planejamento e as ações que possivelmente irão recuperar a carreira dos professores, afetada com duras perdas em gestões municipais anteriores”, disse Magson Almeida.