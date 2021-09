Sergipe realiza, pela primeira vez, dupla captação de órgãos no mesmo dia

Segundo a SES, a captação foi realizada no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju, após as famílias de um homem de 39 anos e uma mulher de 47 anos, ambos vítimas de traumatismo craniano encefálico, autorizarem a doação.

Os fígados dos doadores foram encaminhados para os estados de Pernambuco e Ceará. Três rins foram para Pernambuco e um para o Rio Grande do Norte. As córneas serão transplantadas em Sergipe.

“Essas doações só foram possíveis graças ao empenho de profissionais de vários setores: profissionais do Huse, que fizeram o diagnóstico da morte encefálica e acolheram a família, a Organização de Procura de Órgãos (OPO) que fez a entrevista para formalizar a autorização da doação com as famílias e viabilizou toda a logística e ao Dr. Leandro Cavalcanti que fez a captação dos órgãos”, explicou o coordenador da Central Estadual de Transplantes, Benito Fernandez.