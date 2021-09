Monumento à Sergipanidade é instalado no centro de Lagarto

Na última quarta-feira, 23, a Prefeitura de Lagarto e a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) realizaram a entrega oficial da escultura denominada “Monumento à Sergipanidade”. A obra foi concebida pelo artista plástico baiano adotado por Sergipe Ruy Andrade, que foi contemplado através do edital de Premiação de Artes Visuais e Literatura, com recursos da lei Aldir Blanc.

Segundo o artista, o monumento idealizado em estilo abstrato, com dobradura assimétrica invertida, constituída por linhas retas e curvas, em cores quentes, tudo em aço carbono, foi criado para comemorar os 200 anos de Cidadania Sergipana.

“Agradeço a todos envolvidos nesse processo, ao Governo Federal, ao Governo do Estado e a prefeita Hilda Ribeiro que permitiu que eu escolhesse em que local poderia instalar essa obra tão significante para mim e para minha carreira”, agradeceu o artista Ruy Andrade.

Já a presidente da Funcap, professora Conceição Vieira, afirmou que foi mais um dia de fortalecer a nossa identidade, trazendo mais uma obra de um artista visual de renome nacional como Ruy Andrade. E que o Governo do Estado, através dos artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc, tem se orgulhado de conseguir espalhar a nossa identidade artística por todo o Sergipe e para todos os sergipanos.

Por fim, o secretário de Cultura de Lagarto, Adriano Fontes, pontuou que: “A pedido do Governo do Estado estamos dando um pontapé com a entrega do monumento que exalta a cultura e embelezou a região dos mercados. Em nome da prefeita Hilda Ribeiro, agradecemos pelo ato da Funcap juntamente com o talento do artista Ruy Barbosa”.