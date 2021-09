Luto no esporte lagartense: Faleceu Djalma do Ribeirão

Nesta quinta-feira, 23, faleceu Djalma Augusto dos Santos, popularmente conhecido como Djalma do Ribeirão. Segundo informações, ele foi vítima de complicações provocadas pelo Diabetes.

De acordo com Hermógenes Andrade, administrador do Ribeirão, na última quarta-feira, 22, Djalma teve um dos seus dedos amputado. “Ele ficou internado no João Alves, mas teve uma hemorragia e morreu”, contou.

Djalma estava internado desde a semana passada. Inicialmente, ele foi hospitalizado em Lagarto e depois transferido para Aracaju. Com a sua morte, o esporte lagartense enluteceu, já que ele ficou conhecido por organizar e agendar diversos “bábas”.

Ele não deixa esposa e nem filhos.