Jackson aceita convite de Belivaldo e vai se filiar ao PSD

Durante entrevista concedida ao Jornal da Fan, da Rádio Fan, nesta quinta-feira, 23, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) confirmou, com exclusividade, que vai se filiar ao Partido Social Democrático (PSD), a convite de Belivaldo Chagas, e disputará o cargo de deputado federal em 2022.

“Eu serei candidato pelo PSD, o governador Belivaldo Chagas me convidou para ser candidato pelo PSD. Este é um partido que estou levando em consideração ao convite feito pelo governador Belivaldo”.

Jackson Barreto também evitou falar o nome de sua preferência para suceder Belivaldo Chagas.

“Eu acho que deve levar em consideração o que o grupo pensa. Primeiro que são pessoas honradas, honestas, competentes e qualificadas. Nesse quesito, todos estão no mesmo patamar. Evidente que Edvaldo tem uma experiência porque é prefeito, mas nós não temos um fato negativo sobre os nomes que estão aí: os nomes de Edvaldo, Mitidieri, Ulices e Laércio Oliveira. Não dá nesse primeiro momento se antecipar, eu não vou fazer isso”, garantiu.

O ex-governador fez uma análise do cenário nacional, assegurou o seu apoio a Lula e criticou o presidente Bolsonaro. “Bolsonaro é irresponsável e despreparado”. Ele também ironizou o recuo do presidente em relação as manifestações do dia 07 de setembro.

