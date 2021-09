Homem sofre tentativa de homicídio na zona rural de Lagarto

Na noite da última quinta-feira, 23, um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio por emprego de arma branca. O caso ocorreu nas proximidades da escola instalada no povoado Piçarreira, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), o homem estava com uma evisceração na região do abdômen e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu), que o levou para o Hospital Universitário de Lagarto, onde o mesmo deu entrada no centro cirúrgico sem risco de vida.

Diante do ocorrido, os policiais do 7ºBPM questionaram os cidadãos que estavam próximos da vítima no povoado. Estes, por sua vez, não souberam dizer o que de fato houve, mas destacaram que a vítima já havia sido presa, por ter o costume de realizar assaltos.