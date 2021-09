Em Estância, cliente esquece bolsa com R$ 240 mil e garçom o devolve

Na última quinta-feira, 23, um fato louvável ocorreu em uma churrascaria localizada em Estância: Um cliente esqueceu uma bolsa contendo R$ 40 mil em espécie, mais três cheques, sendo um de R$ 100 mil e dois R$ 50 mil na mesa e o garçom, identificado por Antônio Noberto, logo providenciou a sua devolução.

Segundo consta, ao perceber a bolsa com uma alta quantia em dinheiro, o garçom chamou o proprietário, que foi até uma agência do Banco do Brasil para localizar o proprietário do dinheiro. Este, por sua vez, estava em viagem e, quando foi informado do ocorrido, estava no município de Lauro de Freitas (BA), a 230 quilômetros do local.

Ao ser informado do esquecimento, o proprietário da bolsa retornou ao local e disse que não tinha dado conta da ausência da bolsa e que foi sorte a mesma ter sido encontrada “por gente de bem”. Já o garçom deu exemplo de honestidade ao afirmar que: “O que não é meu, a gente tem que devolver”.