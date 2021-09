Cassada, Diná Almeida diz que seguirá lutando por seu mandato

Depois de ser cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que a condenou por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2018, a agora ex-deputada estadual Diná Almeida (Podemos), de Tobias Barreto, disse que seguirá lutando por seu mandato, através de sua assessoria jurídica, com os recursos legais e cabíveis ao rito processual.

Em nota enviada por sua assessoria de imprensa, Diná também afirma que “entrega o mandato com a consciência tranquila e a certeza de que exerceu seu papel enquanto deputada estadual, apresentando projetos e requerimentos de interesse da população sergipana e fazendo reivindicações junto ao Governo e demais órgãos competentes com frequência, sempre em busca por melhorias para todo o estado, com atenção voltada especialmente para os municípios da região centro-sul”.

“Encerramos com uma frase, a pedido da Deputada, como forma de expressar seu sentimento nesse momento: “Deus tudo sabe, tudo vê e tem um propósito para tudo debaixo do céu””, finaliza a nota enviada à imprensa.

Nova deputada em Sergipe

Com a cassação de Diná, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) diplomou, na tarde de ontem, 23, a a deputada estadual Maria das Graças Souza Garcez. O diploma foi entregue pelo desembargador presidente da Corte, Roberto Eugênio da Fonseca Porto.

