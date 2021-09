Aluna do IFS Lagarto é selecionada para Programa da Huawei

Começou na quarta, 22, a 7ª edição do Programa “Seeds for the Future” da Huawei do Brasil e o Instituto Federal de Sergipe (IFS) não poderia ficar de fora, afinal a instituição teve uma aluna selecionada para participar desta rica experiência on-line e interativa em torno da inovação tecnológica e do intercâmbio cultural transversal. Ela se chama Renata Nascimento dos Santos, tem 21 anos, e faz o curso de licenciatura em Física, do Campus Lagarto.

Renata faz parte de uma seleta lista de estudantes, que foram selecionados entre as mais de 80 universidades e instituições parceiras do Huawei ICT Academy (programa que oferece cursos de capacitação em Cloud, IoT, Inteligência artificial e 5G). Durante os oito dias de realização do Programa, os alunos poderão se aprofundar sobre a história e evolução tecnológica da Huawei, além de receberem treinamentos em tecnologias-chave. Eles terão ainda a oportunidade de conhecer especialistas da empresa, que compartilharão suas perspectivas sobre uma ampla gama de tópicos, como segurança cibernética e transformação digital.

Em agosto deste ano, o IFS lançou uma seleção interna para que os estudantes de graduação e pós-graduação pudessem concorrer a essa chance. A escolha foi feita pela própria Huawei, a qual julgou itens como: desempenho acadêmico, conhecimento na área de formação e domínio da língua inglesa.

Ações como o “Seeds for the Future” são promovidas no IFS por meio do programa ICT Academy, parceria entre a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dinove) e a Huawei, que permite a integração de tecnologias da Huawei em iniciativas de ensino de tecnologia dentro de instituições parceiras. Atualmente, a instituição está em fase de treinamento de 12 servidores em Inteligência Artificial para as primeiras etapas de implantação do programa.

“A parceria firmada entre a Huawei e o IFS, em julho de 2021, já está dando os seus primeiros frutos. A oportunidade que a Renata terá é única, tenho certeza de que será uma experiência transformadora para a aluna.”, ressalta Stephanie Kamarry, coordenadora de Incubação e Empreendedorismo do Instituto.

Por conta da pandemia de Covid-19, este ano as atividades ocorrerão de forma remota (como em 2020). O programa é realizado desde 2015, tendo o intuito de incentivar novas ideias, serviços, produtos e soluções digitais e promover o interesse dos jovens no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), encorajando a participação e construção de comunidades digitais em todo o mundo.

Representando o IFS

Renata revela que ouviu falar do Programa da Huawei há pouco tempo. No entanto, a ideia de estar inserida em uma sala de aula interativa e dinâmica tratando de tecnologia 5G, computação em nuvem e Inteligência Artificial foi o que despertou seu interesse. “Os temas que serão abordados chamaram a minha atenção, eles englobam temáticas atuais e relevantes no universo tecnológico e social como um todo. Além disso, conhecer mais a respeito dos aspectos da cultura chinesa por meio dos passeios virtuais, tornará a experiência ainda mais gratificante”, revela.

A discente ainda conta que recebeu a notícia da aprovação com muito entusiasmo, por isso suas expectativas são as melhores possíveis em torno da experiência. “As expectativas não poderiam ser melhores! Espero poder participar de diálogos instrutivos e dinâmicos a respeito das temáticas propostas, afinal, elas nos dão muito espaço para tal”, conclui Renata.

