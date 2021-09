Banco Central da China declara ilegais todas as transações com criptomoedas

O Banco Central da China decidiu nesta sexta-feira (24) que todas as transações financeiras com criptomoedas são ilegais, o que representa uma uma intensificação da repressão sobre esse tipo de operação e comércio.

“As atividades comerciais vinculadas a moedas virtuais são atividades financeiras ilegais”, anunciou o BC da China em um comunicado, que também afirma que isto “coloca em grave perigo os ativos das pessoas”.

O Bitcoin caiu quase 5%, para US$ 42.874, depois do anúncio do banco central da China, segundo a agência Reuters.