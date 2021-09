Sergipe registra mais três casos da variante Delta

Sergipe registrou na última quinta-feira (23), mais três casos da variante Delta. A informação foi confirmada pelo superintendente do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), Cliomar Alves.

De acordo com ele, dois casos foram registrados em Aracaju e um em Nossa Senhora do Socorro. As amostras haviam sido enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. O primeiro caso da Delta no estado foi registrado no último dia 14.

Um dos casos registrados em Aracaju trata-se um homem de 47 anos de idade, que teve contato com um familiar que chegou de viagem do estado do Rio de Janeiro. O paciente tinha tomado apenas uma dose da vacina contra a covid-19. O RT PCR foi coletado no dia 02 de setembro.

Outro paciente, também de Aracaju, é um homem de 26 anos, sem histórico de contato com pessoas vindas de áreas de risco. Ele não tinha tomado vacina contra a Covid-19. A amostra foi coletada no dia 23 de agosto.

Já o paciente do município de Nossa Senhora do Socorro é uma mulher, de 51 anos, que teve amostra do exame RT PCR coletado no dia 20 de agosto. A Secretaria Municipal de Saúde está realizando a investigação do caso.