Menor é internado após latrocínio cometido em Lagarto há três anos

Agentes da Delegacia da Barra dos Coqueiros, em apoio à Delegacia Regional de Lagarto, apreenderam uma adolescente de 17 anos. A ação ocorreu em cumprimento a mandado de internação definitiva decorrente da prática de ato infracional semelhante ao crime de latrocínio. Ela foi apreendida na última quinta-feira, 23, na cidade de Barra dos Coqueiros, região metropolitana de Aracaju.

Segundo a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, o mandado é decorrente da condenação da adolescente pelo ato infracional praticado no município de Lagarto, em 15 de novembro de 2018, quando o motociclista Ronaldo Conceição Santos morreu na rodovia que liga Lagarto a Simão Dias, nas proximidades do povoado Quilombo. Durante as investigações policiais, dois adolescentes e um adulto foram capturados em Camaçari, no estado da Bahia.

“Com o decorrer do processo judicial, amparado nas investigações da Polícia Civil, o adulto foi condenado a mais de 21 anos de prisão e os adolescentes à medida socioeducativa pelo prazo de três anos, revisáveis a cada seis meses. O adulto já estava preso e conseguimos aprender logo em seguida um dos adolescentes, permanecendo pendente apenas a que foi apreendida nesta data, a qual se encontrava foragida”, acrescentou.