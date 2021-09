Dona de casa encontra jiboia dentro de vaso de planta

O caso aconteceu na última quinta-feira (23), no Sítio Recreio Triângulo III. Eliete relembrou, com bom humor, o susto que teve quando viu a serpente dentro do vaso de orquídeas que fica próximo à cozinha.

“Gosto de tomar meu café pela manhã e assistir ao jornal. Quando fui pegar o celular, que estava próximo do balcão da cozinha, ela estava no vaso de orquídea. Eu gritava, e ela levantou a cabeça. Morri de medo”, relatou.

A mulher contou que chamou o marido, o sargento da PM Roberto Teixeira, logo em seguida. No vídeo, gravado por Eliete, é possível ouvir a preocupação da dona de casa, e o marido informa: “É uma jiboia”.

“Ele, com muito cuidado, pegou um pedaço de pau e colocou perto da planta. Ela se enrolou. Ele a deixou próximo à mata”, explicou Eliete.