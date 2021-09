Sergipe anuncia Dia “D” de vacinação contra a Covid-19 neste final de semana

A Secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, reuniu a imprensa nesta quinta-feira, 23, para anunciar o Dia “D” de vacinação contra a Covid-19, que acontecerá neste sábado, 25, em todos os 75 municípios sergipanos.

A coletiva aconteceu no auditório do Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha e contou com a participação de veículos de imprensa, da diretoria do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, (Cosems), Enock Ribeiro, do superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Thiago Rangel, e secretários municipais de Saúde.

O principal objetivo para o Dia “D” é o de aumentar a cobertura vacinal de primeira dose (D1) na população com 18 anos a mais e o secundário, de intensificar a aplicação da segunda dose (D2), bem como o de avançar na imunização dos adolescentes, como destacou a secretária Mércia Feitosa, salientando que a mobilização deste sábado representa um chamamento público para as pessoas que ainda não tomaram a vacina, seja a D1 ou D2.

“Existem municípios que alcançaram uma cobertura vacinal de 98% na primeira dose e há alguns que estão abaixo dos 70%. Isso quer dizer não há, no momento, uma homogeneidade de cobertura vacinal, o que nos leva a mobilizar a população que ainda não foi imunizada para que procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e se vacine, porque precisamos elevar essa cobertura e assim quebrar a transmissão do vírus”, conclamou.

A secretária destacou que o cenário epidemiológico hoje em Sergipe e em outros Estados do país é favorável e isso graças à imunização. “A campanha de vacinação tinha uma grande proposta que era a de reduzir o número de casos, de adoecimentos graves, de internações e óbito e Sergipe é um exemplo de que a vacina alcançou o seu grande propósito”, atestou Mércia Feitosa, informando, no entanto, que 178.392 mil pessoas no Estado ainda não tomaram a primeira dose.

O diretor de Vigilância em saúde, Marcos Aurélio Góes, apresentou o cenário da imunização em Sergipe. Ele mostrou que a cobertura geral da primeira dose é de 68,07%; que 19 municípios estão com uma cobertura vacinal geral superior a 70% da população; 31 deles estão entre 65% e 70%; 21 entre 60% e 65%; e quatro municípios estão na faixa dos 60%. Quando se trata do grupo 18 anos a mais, sete municípios alcançaram uma cobertura superior a 95%; 23 estão entre 90% e 95%; 24 entre 85% e 90%; e 22 municípios ainda estão com cobertura inferior a 85%.

Para o presidente do Cosems e secretario de Saúde de Nossa senhora do Socorro, Enock Ribeiro, o Dia “D” de vacinação é uma mobilização necessária para que se dê uma nova oportunidade aqueles que não se vacinaram. “Pedimos a todos os secretários de Saúde para que se empenharem ao máximo e coloquem postos de vacinação em seus municípios para a gente possa resgatar as pessoas com 18 anos a mais que ainda não se vacinaram”, disse, informando que em seu município existem cerca de 15 mil pessoas que ainda faltam se vacinar. Segundo ele, Socorro tem uma cobertura de primeira dose de 88,1%.

Para a secretária de Saúde de Aracaju, Vaneska Barboza, é importante esclarecer para as pessoas resistentes à vacina sobre os riscos que elas correm ao não se imunizarem contra o novo coronavírus, que é o de contrair o vírus, sofrer um adoecimento grave e até chegar a óbito. Informou que o município irá disponibilizar para a população sete pontos de vacinação neste sábado, cobrindo todas as zonas da capital para facilitar o acesso dos usuários. Ela lembrou que há 22 dias Aracaju não registra óbito por Covid-19.