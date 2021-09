PM prende foragido da Justiça do Maranhão em Tobias Barreto

Durante patrulhamento realizado no município de Tobias Barreto, na tarde da última sexta-feira, 24, militares do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam Paulo Roberto de Jesus Araújo, 27 anos, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

O foragido da justiça foi abordado na Rodovia Antônio Carlos Valadares, que liga os municípios de Tobias Barreto e Poço Verde. Durante a revista pessoal, os militares constataram que havia uma ordem de prisão expedida pela 1ª Vara Criminal de São José de Ribamar, em desfavor de Paulo Roberto.

Diante dos fatos, o infrator foi apresentado na Delegacia Regional.