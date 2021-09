Neste sábado, 25, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vacinará os adolescentes com 14 anos ou mais.

As doses serão aplicadas no Centro de Vacinação e na Unidade Básica de Saúde da Colônia Treze, de 08h às 14h; e no drive-thru da Praça dos Três Poderes, das 09h às 14h.

Para receber a vacina é necessário estar acompanhado o responsável, além de portar a original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência de Lagarto em nome do responsável.