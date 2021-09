Polícia Militar localiza e recupera veículo roubado em Boquim

Na manhã do último sábado, 25, policiais do 6° Batalhão de Polícia Militar localizaram e recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo em Boquim.

As equipes Iguana 31 e 32 receberam uma denúncia anônima de que um homem estava transitando no Povoado Água Fria com uma moto Pop 100 vermelha sem placa, e com suspeita de roubo.

Imediatamente os militares foram ao local e abordaram o suspeito ainda na Rodovia Lourival Batista, próximo ao posto de combustível. Através de consultas, constataram que realmente havia restrição de roubo/furto. O condutor declarou que o veículo era de um amigo, e que estaria apenas abastecendo o veículo. Apesar de ter informado o endereço do suposto proprietário, ele não foi encontrado.

O veículo e o suspeito foram conduzidos à delegacia plantonista para que providências fossem tomadas.