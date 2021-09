Trio é preso na região entre Boquim e Riachão do Dantas

No último sábado, 25, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam três pessoas em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado em uma região entre os municípios de Boquim e Riachão do Dantas.

De acordo com o 7ºBPM, o trio estava circulando em atitude suspeita em um veículo Celta. Diante disso, eles foram abordados e, durante a revista, foi encontrado um revólver calibre .38 com 10 munições em baixo do banco da frente do passageiro.

Ainda na durante a abordagem, um dos indivíduos assumiu a posse da arma e todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto, onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso.