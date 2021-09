Corpo é encontrado em decomposição na zona rural de Lagarto

Na manhã do último domingo, 26, o corpo de Givaldo Figueiredo dos Santos, de 37 anos, foi encontrado sem vida dentro de sua residência, localizado na Rua da Estrada da Piçarreira do Urubuzinho, na região do povoado Brasília, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), Givaldo morava sozinho e estava sem ser visto nas ruas há cerca de quatro dias. Além disso, os vizinhos informaram que passaram a sentir um mal cheiro vindo da residência, a qual já estava sendo sobrevoada por urubus.

Ainda de acordo com o 7ºBPM, o corpo foi encontrado sobre a cama pelos policiais que estavam acompanhados do cunhado da vítima. “O corpo de Givaldo já estava em avançado estado de decomposição. Com isso, uma equipe do Samu foi acionada, mas não compareceu. O IML e a Criminalística chegaram por volta das 13h40”, relatou.

Caso similar

Ainda na tarde do último domingo, o IML recolheu o corpo de Joana Gonçalves, que foi encontrada por familiares, dentro de sua residência, situada no Conjunto Habitacional Agripino Bernardo 1, em Tobias Barreto.