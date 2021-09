Cidadania de Lagarto confirma duas pré-candidaturas para 2022

No último final de semana, o Diretório Municipal do Cidadania de Lagarto confirmou duas pré-candidaturas para as eleições de 2022. Os nomes definidos são o do advogado Itamar Santana, para deputado federal, e o do vereador Josivaldo da Equoterapia, para deputado estadual.

Segundo o Cidadania de Lagarto, Josivaldo – que defende a acessibilidade das pessoas com deficiência, sobretudo diante do Projeto Pegasus, voltado às crianças autistas – pretende levar a bandeira para todo o estado de Sergipe.

Já Itamar Santana pretende se colocar como uma opção entre os atuais deputados federais de Lagarto. Para tal, ele critica a reforma administrativa, que pode facilitar a demissão de concursados, e ainda garante que não votará contra os trabalhadores.

Cabe destacar que o Cidadania ainda pode contar com o ingresso do vereador Matheus Corrêa na disputa por um mandato de deputado estadual. Contudo, o presidente do Cidadania em Lagarto, Itamar Santana, informou que ele ainda não definiu se irá ou não para a disputa.