CDL de Lagarto lança a campanha do Natal Premiado 2021

No último final de semana e de maneira virtual, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto lançou a sua tradicional campanha do Natal Premiado CDL de 2021, que iniciará no próximo dia 1º de outubro e encerrará no dia 22 de janeiro de 2022, quando será realizado o sorteio.

Na edição 2021, o Natal Premiado CDL sorteará: 02 motos Honda FAN, 01 bicicleta, 01 geladeira, 01 tanquinho, 01 fogão, 01 máquina de lavar, 01 microondas, 01 TV 43 polegadas, 01 celular, 01 caixa de som e 01 fritadeira.

Para concorrer, os interessados deverão efetuar uma compra nas lojas credenciadas, onde receberão um ou mais cupons, já que tudo dependerá do valor da compra; que deverá ser preenchido e depositado nas urnas do sorteio.