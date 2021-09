Policia apreende mais de 200 quilos de cocaína, crack e maconha em Aracaju

Equipes do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) voltaram a realizar uma grande apreensão de drogas em Sergipe. Desta vez, na tarde desta segunda-feira (27), os investigadores apreenderam cerca de 200 quilos de maconha, cocaína e crack. Duas pessoas foram presas em flagrante com a droga.

As equipes de investigação fizeram diligência após informação de um local no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, que armazenava a droga. No local, ficaria alta quantidade de droga e pessoas constantemente iam de carro e moto pegar drogas.

Após visualizarem uma mulher entregando bolsas plásticas em um carro, em atitude suspeita, os policiais abordaram e localizaram dezenas de tabletes. Em seguida, centenas de quilos foram encontrados na casa. Foram apreendidos maconha, cocaína e crack.

Foram presos, após realização do flagrante na sede do Denarc, Diana Lino Santos, 21 anos; e Genisson Guimarães Moura, 31 anos. O flagrante dos dois foi realizado pelo tráfico de entorpecentes.

A Polícia Civil reforça a importância do Disque Denúncia 181 e informa que está atenta a todas as vertentes de atuação policial e tecnológica e está atuando para dar fim as organizações criminosas de todas as envergaduras.

Fonte: SSP/SE