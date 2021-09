Furto de transformador: Povoados de Lagarto estão há 10 dias sem água

A região do povoado Caraíbas, na zona rural de Lagarto, está há 10 dias sem água. O caso foi reclamado ao Portal Lagartense por moradores daquela região, que ainda alegam a falta de uma manifestação plausível por parte da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Diante disso, o Superintendente de Operações da Deso em Lagarto, Marcos Roberto, informou que a falta d’água decorre do furto de peças de um transformador, bem como de cabos de energia elétrica que alimentavam o sistema de bombeamento de uma caixa d’água, situada no povoado Luiz Freire, na zona rural de Lagarto, ocorrido no último dia 22.

Segundo Marcos Roberto, a Deso não tem data para reestabelecer o bombeamento de água na região, porque antes de reinstalar os equipamentos, a Energisa precisa recolocar os cabos de energia elétrica. “Por isso, estamos enviando um carro pipa todos os dias nas casas com o registro da Deso. Ele deixa 120 litros de água por pessoa para consumo humano e até 500 litros de água nas casas com mais de uma pessoa”, destacou.

A reportagem do Portal Lagartense está buscando informações junto à Energisa.